Предлагат нови правила за прием в забавачките във Варна

275 деца на 3 години не са били класирани в последната кампания

Община Варна иска да въведе нови правила в Наредбата за прием в детските градини, за да стане той напълно прозрачен, съобщи ресорният зам.-кмет Павел Попов. Според него това ще се случи, ако се въведе целогодишен електронен прием за всички възрастови групи. Липсата на такава опция води до непрестанни жалби на родители на деца от втора, трета и четвърта група, обясни Попов.

Друго предложение е критериите за прием горните групи да са различни от тези за първа група, тъй като предучилищното образование е задължително за всички навършили 4 години. Целта е да се повиши контрола върху подаваните от родителите документи и да се игнорира субективният фактор.

Администрацията настоява и обхватът на районите на всички общински забавачки да се окрупни, така че да съвпада с административния район, в който се намират. Подобно предложение бе направено миналата година, но местният парламент не го прие. След това заради ремонт ДГ „Д-р Петър Берон“, която е с 5 групи, обяви нулев прием и намирането на свободни места за живеещите в обхвата й деца стана трудно, даде пример Попов.

„Сега сме в патова ситуация. Ще започнем приема по старата наредба. Очакваме някакво решение от Общинския съвет. Готови сме за разговори със съветниците по конкретните точки“, декларира зам-кметът.

По данни на общинската просветна дирекция след финала на последната кампания за електронен прием без място в детските градини са останали 275 деца на 3 години. 101 семейства са получили компенсации за това.