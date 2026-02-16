Броят на загиналите по пътищата в България остава много над средното в ЕС

Броят на смъртните случаи по пътищата в България, Румъния и Гърция все още е значително над средното за ЕС и това показва необходимостта от повече действия в тези държави, се посочва в доклад на Европейската комисия, представен днес.

От 2019 г. насам смъртните случаи по пътищата в ЕС са намалели с 12%, но в различна степен в отделните държави. Статистически, само България, Белгия, Дания, Литва, Малта, Полша и Словения са на път да постигнат целта за намаляване на броя на пътните произшествия с 50 на сто до 2030 г., се допълва в документа.

При средно 45 смъртни случая в катастрофи на един милион души население в ЕС за миналата година обаче, у нас са отчетени 74. През 2019 г. това съотношение е било 51 на 90.

През 2024 г. при пътни произшествия в ЕС са загинали 19 900 души - с 440 по-малко, отколкото през 2023 г. и, ако се вземе предвид увеличението в броя на превозните средства на човек и на изминатите километри, това е значително постижение, се допълва в доклада. Всяка година по пътищата на ЕС загиват близо 20 000 души, а до 100 000 души получават тежки наранявания.

Разходите, свързани с пътните произшествия в ЕС, се оценяват на 2% от БВП годишно.