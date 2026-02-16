Кметове излизат на протест след палежа в дома на колегата им от Бистрица

Кметовете на кметства излизат на протест във вторник след палежа на автомобила и входната врата на дома на колегата им от село Бистрица Самуил Попов.

В декларация до медиите от Националното сдружение на кметовете изразяват тревога от факта, че случаите на посегателства, заплахи и натиск срещу кметове на кметства в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава.

Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита, въпреки подадените сигнали", заявяват те.

"Утре в 11.00 часа всички ние ще се съберем пред дома на Самуил Попов в знак на протест срещу безобразията, които се допускат в нашата държава и в наша подкрепа към самия колега, който е член на управителния съвет на сдружението", каза зам.- председателят на сдружението и кмет на смолянското село Момчиловци Сийка Суркова по БНР.

"Най-жалкото е, че това не е единичен случай. Преди около половин година беше направен опит за сплашване, като двама маскирани мъже нахлуха в кметството в Бистрица. Въпросите ни са насочени към органите на МВР - как гарантират сигурността на колегата ни кмет на Бистрица Това е удар срещу демокрацията, срещу местното управление, срещу нарушаване на обществения ред и на държавността", заяви Суркова.