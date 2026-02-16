МОСВ предостави 20 автомобила с висока проходимост за опазване на "Натура 2000"

Министър Манол Генов: Обществото и бизнесът са наши партньори в грижата за околната среда, но контролът е в ръцете на държавата

Министърът на околната среда и водите Манол Генов получи ключовете на 20 нови високопроходими автомобила, предназначени за регионалните инспекции по околната среда и водите в цялата страна.

"Тези 20 превозни средства ще бъдат в услуга на нашите дейности по опазване на околната среда – както на "Натура 2000", така и на защитените територии, защитените зони и защитените местности – на цялото ни природно наследство“, заяви министър Генов.

Предоставянето на автомобилите е резултат от съвместните усилия на държавата и частния сектор, реализирани с европейска финансова подкрепа.

Машините, модел Корандо, на специализираната в производството на високопроходими автомобили корейска марка KGM (exSsangYong) са оборудвани с турбобензинови двигатели с директно впръскване на горивото и мощност от 163 к.с., Те имат 4x4 задвижване, блокиращ диференциал и независимо окачване,което ги прави подходящи за работа при труднодостъпни терени и полеви условия.

Автомобилите са закупени по проект №BG16FFPR002-3.004-0001 "Функционално обезпечаване на органите за управление на мрежата Натура 2000", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритет 3 "Биологично разнообразие" на Програма "Околна среда" 2021 – 2027 г., по договор между МОСВ и "РАТОЛА ЛИЗИНГ" ЕООД.