Продължава разчистването на пътя Велинград-Сърница

От днес продължават дейностите по разбиване и извозване на скалната маса, която остави затворен пътя Велинград-Сърница. Това съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова.

„Днес направихме отново оглед на трасето, което е опасно за преминаване. Има нови компрометирани участъци от пътната инфраструктура вследствие на обилните валежи. Пътят е изключително рисков поради активните свлачищни процеси“, заяви тя.

На място са екипи на НЕК, които контролират водохващанията към река Чепинска и екипи на РУ Велинград.

"Работим в постоянен контакт и координация с всички отговорни институции АПИ, РДГ Пазарджик, НЕК, ОДМВР, РДПБЗН, с кметовете на общините Велинград и Сърница – увери г-жа Кайтазова. - Прогнозите са за още дъждове и сняг в Родопската част на областта, но фирмите, извършващи текущ ремонт и поддръжка на пътя Велинград-Сърница, ще работят до пълното му обезопасяване и отваряне. Разбираемо е недоволството на жителите на Сърница, но животът и здравето на хората са най-важни", посочи областният управител на Пазарджик.