Стотици танцуваха под мотото „За повече варненчета“

На благотворителен концерт на "Моряците" в ДКС

За 4 г. клубът помогна да се родят 32 бебета

Над 50 000 евро от продажба на билети бяха събрани на поредния благотворителен концерт на Клуб за народни танци „Моряците“ под мотото „За повече варненчета“. В зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта на сцената излязоха повече от 500 изпълнители на възраст от 4 до 75 г., които танцуваха на ритми от всички фолклорни области на страната. Участваха още Гайдарският състав на СУХНИ „Константин Преславски”, Вокална школа към НУФИ „Филип Кутев" от Котел и Кристиан Петров.

Съорганизаторите от Фондация „Искам бебе“ отчетоха, че Община Варна има най-успешната у нас програма за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. За лечението на такива двойки ще отидат събраните от концерта средства. Според главния художествен ръководител на „Моряците“ Силвия Митева през последните 4 г. спектаклите са помогнали да се родят 32 бебета.

„Тази инициатива е невероятна, защото подкрепя нашето бъдеще“, заяви кметът Благомир Коцев и декларира, че общината ще продължи да подкрепя каузата „За повече варненчета“. Коцев съобщи, че е в ход проект за строеж на нова детска ясла в кв. „Възраждане“.