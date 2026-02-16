Д-р Николай Михайлов: Калушев е работил "Бог", издигнал е себе си в култ и е подчинил околните

Иво Калушев не е бил смирен будист, а атипичен будист. Издигнал е в култ себе си и е подчинил всички наоколо. Работил е "Бог". Наблюдаваме и една голяма съпротива на близките на мъртвите да приемат реалността. Те отказват да повярват в нея и ожесточено отхвърлят фактите.

Това заяви пред bTV изтъкнатият психиатър д-р Николай Михайлов по повод драмата в Петрохан, която завърши с шест безжизнени тела в началото на месеца. Сред мъртвите са 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков.

По думите на Михайлов става дума за една квази религиозна общност, "защото тези хора са организирани за съвместно живеене на определено място сред природата. С оглед на някаква стратегическа цел да избегнат превъплъщенията".

Д-р Михайлов коментира, обществото е разтърсено по темата заради нейната необичайност и странност. "Защото това не е пореден инцидент", категоричен бе той.

"Този Ивайло Калушев е работил "Бог". Носел е някакво специално знание, специална мисия.. нещо, което простосмъртните не притежават. Бил е пробуден. Атипичен будист. Не бил смирен. Атипичен будист, това казват самите будисти за него. Не се изказват ласкаво за него и се разграничават съвсем категорично. Освен това той е бил иновативен будист. Казвам това, за да дам някаква възможност да се интегрира в представата за него обстоятелството, че той има не само атипичен мироглед. Той е заподозрян в педофилна практика", припомня д-р Михайлов.

"Това е едно култово ръководство, което организира около себе си хора. Но около тая група има родители на деца, които са направили нещо, което други родители не разбират. Те им изпращат децата си. Тоест, те също са адипти на тази практика, но в по-широкия кръг на този култ, на тази парарелигиозна общност. При родителите виждаме една героична съпротива срещу реалността на фактите. Те не могат да възприемат никакви факти. Бащата на Александър заяви след смъртта на сина си, че продължава да вярва на Иво Калушев. Нещо потресаващо", допълни д-р Михайлов.

Сигналите за педофилия са архивирани

"Тази група е била озаконена като беззаконна. Парадокс на протекцията се получава тук. Има сигнали за педофилна активност, които обаче по трасето на прехвърлените отговорности, е буквално архивирана, без всякакви последствия. Това, само по себе си, може да бъде изтълкувано като елемент и обстоятелство, довело косвено до убийството или самоубийството на тези шестима души", посочи още Михайлов.

Той смята, че обществото е изключително сензитивно по темата, тъй като става дума за смърт на дете.

"Може да бъде прието, че тази трагедия, фокусирана основно върху гибелта на дете, има и такъв аспект на някакъв сеизмичен трус на обществото, което много трудно усвоява тази драма. Няма съмнение в това, че институциите не бяха на висотата, на която трябва да бъдат. Има нива на тази драма, които трябва да бъдат разбрани, ако обществото все пак желае да се добере до истина, която би могла частично да го успокои. Проясняването представлява някакъв вид терапия", заключи експертът.