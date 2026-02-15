Ограничения по пътищата Смолян-Пампорово и Широка лъка-Девин заради паднали скали

Временни ограничения на движението са въведени за пътищата Смолян - Пампорово и Широка лъка - Девин, поради паднали скални отломки, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян. Преминаването през участъците с паднали камъни е двупосочно в едната лента. Екипи работят на място за отстраняване на скалните късове, уточняват от ОПУ.

Обилните валежи в Смолянска област през последните дни предизвикаха проблеми, речните нива са повишени, съобщи заместник областният управител Андриян Петров. Подпорна стена в с. Старцево е паднала, затискайки автомобил. В община Мадан в района на село Вехтино реката е преляла, заливайки мост, който е единствената пътна връзка към една от махалите в района, информира Петров. Мястото на преливане е ограничено с предупредителни ленти и на място има патрул.

В община Неделино има няколко наводнени къщи. Екипи на Общинската администрация и пожарната са в готовност да започнат отводняване на засегнатите постройки. Над пет села от общините Неделино и Златоград са без електричество. С прекъснато електрозахранване през деня са били и населени места в община Доспат, но поетапно проблемите с тока се отстраняват.

Нивото на реките е доста високо, но преобладаваща част от тях са под критичните стойности. С повишени нива са Елховска, Арда, Черна, но засега няма проблем, каза още Андриян Петров.