Майката на Иво Калушев: Никога не е говорил директно за самоубийство

Ивайло Калушев никога не е говорил директно за самоубийство. Това заявява неговата майка в показанията си пред разследващите, съобщава БНТ с уточнението, че разполага с документите. На 1 февруари двамата за последно разменили съобщения в криптирано мобилно приложение.

Разследващи са намерили и бележки, за които се твърди, че са писани от Калушев. Според източници на националната телевизия, от тях става ясно, че той се е интересувал от Плана за възстановяване и устойчивост и приватизацията на столичната "Топлофикация". Други записки показват интерес към зелените политики.

Майката на Калушев разказва, че синът ѝ е човек с разностранни интереси.

"От дете е изключително буден и интелигентен", уверила тя.

В 10-и клас е напуснал езиковата гимназия, в която е учил, като същото лято е изчезнал за около 3 седмици. Майката споделя, че когато се върнал Калушев е разказал, че е бил в пещера "Духлата" и се е интересувал как човек може да оцелява в природата.

След като завършил средно образование във вечерна гимназия за кратко се интересувал от актьорско майсторство, а след това баща му го записал онлайн в университет в Ню Йорк приложна фотография.

Според думите на майката Ивайло винаги е намирал време да пътува, няколко пъти е ходил в Непал.

"Оставаше за по месец в манастир и след време стана гуру", твърди тя.

"Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта с Ивайло и негово желание беше смъртта му да настъпи по такъв начин, че да не се преражда отново", казва още жената.

По думите на майката на Калушев той не се е страхувал от смъртта, въпреки че:

"Правеше много луди неща и беше хладнокръвен в тях".