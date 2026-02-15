Река Чепинска заля пътя Велинград-Сърница

Пътят е непроходим

Пътят Велинград-Сърница е изцяло затворен заради придошлите води на река Чепинска, които са залели платното. Това съобщи кметът на община Сърница Неби Бозов.

"В следствие на обилните валежи в последните часове е налице запушване на тунела, отвеждащ водите на река Чепинска към язовир Батак. Водните потоци се разливат върху пътното платно на републиканския път, като състоянието в отсечката на падналите скали е най-лошо – пътят е непроходим", написа Бозов във фейсбук.

На терен екипи на полицията, които спират движението с цел осигурявате на безопасност.

"Призовавам гражданите да не предприемат пътувания по пътя Велинград-Сърница и да използват обходния маршрут по пътя Доспат- Батак", пише градоначалникът.

"Информирах за кризисната ситуация областия управител на област Пазарджик, АПИ и кмета на Община Велинград - тъй като въпросния участък е на територията на Община Велинград. Призовах всички институции за бързи и спешни действия, за да може час по-скоро да се почисти река Чепинска и да се отвори пътя", информира Неби Бозов.