Сменят правилата за прием в детските градини в София

Ще засегнат класиранията през май

Увеличават точките за уседналост, яслата вече не е предимство

Точките за уседналост по постоянен и по настоящ адрес вече ще са с еднаква тежест. Това предвижда проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища, публикуван за обществено обсъждане.

Според новите правила постоянният адрес няма да носи повече точки от настоящия адрес, както бе до момента.

Увеличават точките за уседналост - тежестта на този критерий става много по-голяма, отколкото на другите критерии за прием.

Постоянен /настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столичната община, чийто постоянен/настоящ не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 8 т.

- през последните от 1 до 3 години - 5 т.

- през последната 1 година - 3 т.

Създава се нов общ критерий - 2а, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в района си по постоянен или настоящ адрес получават 1 бонус точка. Такава обаче ще взимат и малчуганите, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма функционираща детска градина.

По Критерий 3 - отпада служебната бележка от родителите за трудов статус. Трудовият статус ще се проверява служебно при работещите по трудово или служебно правоотношение и за родителите в отпуск за отглеждане на дете. Служебната бележка от работодателя ще е необходима, ако при служебната проверка не се установи трудовият статус, който родителят твърди.

Една от най-обсъжданите промени от родители е отпадането на бонус точката, ако детето е посещавало ясла. В преходни и заключителни разпоредби пише: “Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столичната община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца към датата на класиране - 1 т.” се отменя, считано от датата на обявяване на свободните места за прием за учебната 2027/2028 година.

Идеята е от точката последно да се възползват децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група за учебната 2026/2027 г. и точката да не важи за децата от набори 2024, 2025 и следващите след тях.

Предлагат да компенсират с общински пари неприетите деца на служителите на общинските ясли и градини, а не както беше досега - със средства от държавния бюджет, които се гласуваха периодично от Министерския съвет и съответно много се бавеха.

Промени се предвиждат и при отписване: “Дете, посещаващо общинска ясла или детска градина или подготвителна група в общинско училище”, може да бъде отписано:

- по желание на родителите/настойника само след подадено писмено заявление от родителите/настойника до директора на образователната институция;

- при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ - за деца, посещаващи СДЯ, яслени групи и първа група в ДГ;

- при отсъствие повече от 15 дни от учебното време в една учебна година - за деца, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини/училища.”

Родителите ще подписват споразумение при записване на детето в детското заведение. В него ще са регламентирани правата и задълженията на страните, каквито договори в момента се подписват в частните градини и ясли.

Общественото обсъждане е до 24 февруари 2026 г. До изтичането на този срок всеки има право да изпрати становище, да изрази подкрепа или несъгласие с предложенията, както и да предложи конкретни изменения или допълнения към проекта на Наредбата.

Ако бъдат приети в този вид, те ще засегнат и големите класирания през май.