Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица са недопустими и изискват незабавна реакция от държавата, заяви Васил Терзиев

Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Той изразява категоричното си възмущение от акта.

От Столичната община припомнят, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция, се казва в информацията.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство, къде са превантивните действия на службите, къде е МВР и Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев, Цитиран в съобщението.

Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява, смята Терзиев. Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столичната община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.