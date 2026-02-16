МВР с първи коментар за палежа в дома на кмета на Бистрица

Още по темата: Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица 16.02.2026 07:26

Работи се активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов. Предприети са активни действия. Това съобщиха от МВР пред БТА.

"Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата", посочиха от полицията.

Пред NOVA кметът Самуил Попов разказа, че малко след 1:30 ч. тази нощ е чул нещо като експлозия, а после видял, че колата му гори, подпалена е и входната врата.

Според него палежът е бил целенасочен. Кметът е видял двама души с маски на мотоциклет.

"На къщата има камери, но това не ги е спряло да извършат деянието", добави той.

В къщата на третия етаж са спели кметът, съпругата му и четиригодишната им дъщеря. На първия етаж живее племенникът на кмета на Бистрица и неговата майка. Същата нощ няколко приятели са били на гости на племенника му.