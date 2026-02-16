Майката на Валери: Призовавам близките на убитите да го съдят, настоявам и за полиграф

Майката на Валери, който първи е подал сигнал срещу Ивайло Калушев за сексуално посегателство, призозава роднините на загиналите мъже да съдят сина й.

"Призовавам родителите и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", написа София Андреева в публикация във Facebook.

В коментарите допълва: "Нека ме съди, ако му стиска."

Часово по-късно Андреева излезе с нов пост, този път срещу МВР.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

Обратното на това, което мислят хората, изпитвам симпатии към хората от МВР . Съчувствам им за помията, която пръска и по тях. Фактът, че Иво е организирал съвместни обучения, говори за това , че е видял човеци сред тях. Както във всяка друга професия и сред тях има подлеци , корумпирани или некадърници. Такива има и сред лекарите и сред учителите. Не се съмнявам, че има доблестни мъже и жени, които от деца са мечтаели да бъдат защитници на хората.

Системата обаче е прогнила. Знаем, че една мърша заразява цялото стадо. Идва моментът, в който тези хора ще се отръскат от гнилочта сред тях . Целият карнавал е спретнат от кликата на шопара . Време е МВР да се събуди от ступора си и да ги прочисти от редиците си. Почистването на кочината и освобождаването на България от свинския демон трябва да започне от МВР.

Тогава всички ще имаме доверие в тази институция, както би трябвало да бъде в една нормална държава .