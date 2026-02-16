Слави Трифонов към ППДБ: И ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно

Реших да проверя в Уикипедия каква е трактовката на думата „политика“. И вижте какво открих. Политика - това са взаимоотношенията между големи социални групи, в които те отразяват и отстояват интересите си. Това написа председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Фейсбук.

"Дайте да видим сега случая „Петрохан“. Има ли големи социални групи, които отразяват и отстояват интересите си? Абсолютно! Така че всеки, който ми каже „не трябва да се политизира случаят „Петрохан“, или нищо не разбира, или нещо се е объркал, или не знае за какво точно говори, или най-вероятно има интереси. Или се чувства виновен. Или иска някого да прикрива."

Трифонов отправи критики към ППДБ, като твърди, че действията ѝ са „панически“ и обвини и двете големи частни телевизии у нас.

"По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.

По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите- кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели.

В поста си лидерът на ИТН коментира и идеята за международно разследване, която според него цели да отклони вниманието.

"Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване", продължи Трифонов.

Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно. И ППДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!