Намаляват сигналите за нарушения при въвеждане на еврото във Варненско

Хората се оплакват основно от завишени цени

Сигналите за нарушения във връзка с въвеждането на еврото във Варненска област намаляват. Това отчетоха от Областния координационен център след анализ на данните на контролните институции за последната седмица.

В Комисията за защита на потребителите са постъпили 89 жалби - с 34 по-малко от предходните седем дни. Преобладаваща част от оплакванията са били за завишени цени. 22 от сигналите са били неоснователни, 5 са препратени по компетентност към други държавни органи, а 62 обекта са били проверени.

Териториалната дирекция на НАП, която контролира Варна и областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград, е приела 65 сигнала и е приключила за седмица 279 проверки, като е съставила 22 акта и 1 наказателно постановление. От 1 януари общият брой на проверките на данъчните е 1049, актовете са 125, наказателните постановления - 19, а наложените глоби на нарушения във връзка с въвеждането на еврото в седемте области е 56 999 евро.

През последната седмица няма постъпили сигнали в 12-те общини във Варненско, в ОДМВР и в митницата, отчитат от Областния координационен център.