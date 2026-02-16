Разрушават сграда, блокирала булевард в София

До 70 дни ще бъде завършен последният участък от „Тодор Каблешков“

Разрушават сграда, блокирала строежа на столичния булевард “Тодор Каблешков”.

Премахването ще даде възможност да бъдат завършени последните 80 метра от участъка.

Зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов припомни, че още миналата година съдът е отхвърлил всички жалби срещу отчуждаването и в края на януари е потвърдил предварителното изпълнение на събарянето на постройката.

“След приключването ще можем да видим булеварда в един завършен профил, с газопреносна мрежа, канализация, осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове - това е един от най-важните инфраструктурни проекти на СО”, коментира зам.-кметът по “Обществено строителство” Никола Лютов.

“Имаме открита строителна площадка, за около 2 месеца при подходящи метеорологични условия, за около 70 дни, би трябвало да се справим с приключването на ремонта”, допълни той.

“Това е транс районен проект. Засяга “Лозенец” и “Красно село”. Смятам, че е безспорна необходимостта от този втори градски ринг. Планиран е от много отдавна. Всяко наше усилие касае не само “Триадица”, но и всички граждани на София”, подчерта кметът на район “Триадица” Димитър Божилов.