Вижте какво ще решава кабинетът в оставка утре, 17 февруари 2026 г.

Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 17 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота”, приет с Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 24 февруари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

4. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-711/25, Ryanair et Ryanair Holdings на Съда на Европейския съюз, образувано на основание отправено преюдициално запитване от юрисдикция в Италианската република.

Внася: министърът на външните работи

5. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 26 януари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

6. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на външните работи за 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за изменение на Програмата на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност”.

Внася: министьрът на вътрешните работи

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, проведено на 22 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за обявяване на кмот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за апортиране на недвижими имоти в капитала на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД - София.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Велико Търново, област Велико Търново.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Държавната агенция за бежанците.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България по Дело С-705/25 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване от Gyori Torvenyszek (Окръжен съд Дьор, Унгария).

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания.

Внася: министърът на труда и социалната политика

15. Проект на Решение за приемане на план за насърчаване на колективното договаряне 2026-2030 година.

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование“, проведено на 29 и 30 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, което ще се проведе на 26 февруари 2026 г. В гр. Никозия, Република Кипър.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия“, което ще се проведе на 19 и 20 февруари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

19. Проект на Решение за определяне на член на Комисията за защита на потребителите.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

20. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Нациокалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с Постановление на Министерския съвет № 290 от 2011 г.

Внася: министърът на културата

21. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 263 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

Внася: министърът на културата