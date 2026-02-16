Затягат контрола в „Пирогов“ заради сигурност

Въвежда се стриктен пропусквателен режим

Болница “Н. И. Пирогов” въвежда нов, по-стриктен пропусквателен режим. Това съобщиха от лечебното заведение.

Той важи както за пациенти и техните близки, така и за служителите, като целта е повишаване на сигурността и по-добър контрол на достъпа.

Влизането в сградите вече ще става единствено през определени служебни входове, разположени откъм бул. “Пенчо Славейков”, в участъка между аварийното стълбище на централния корпус, високото тяло и Детската противошокова зала, откъм локалното платно на бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен”, както и от страната на ул. “Шандор Петьофи”.

Достъпът до Мултипрофилното спешно отделение за пациенти, транспортирани от екипи на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или от екипи на други лечебни заведения, ще се осъществява само през Централния вход на болницата, който се намира откъм бул. “Пенчо Славейков”. Деца под 18 години и техните придружители ще използват входа на спешното отделение за деца, разположен също откъм бул. “Пенчо Славейков”.

При необходимост гражданите ще трябва да удостоверят самоличността си. В извънредни обстоятелства, като епидемии, бедствия или аварии, е възможно временно пренареждане на режима. Заповедта не се отнася за органите на МВР, пожарната и съдебните власти, когато изпълняват правомощията си.