Осъденият доживот Серафим Немия уби затворник, спаси шефа на охраната

Трилър зад стените на най-охранявания гръцки затвор "Домокос"

На разпитите мълчал като риба

Българинът Серафим Райчев (38 г.), по прякор Немия, който излежава доживотна присъда за поръчково убийство, застреля гръцки затворник и спаси живота на шефа на охраната.

Трилърът се разигра в неделя вечерта зад стените на най-охранявания гръцки затвор “Домокос” в Централна Гърция, където лежат повечето бандити с тежки присъди. 43-годишният Антонис Пападатос, който е с доживотна присъда за убийство през 2021 г. на бизнесмена Димис Корфиатис от Закинтос, нахлул с насочен пистолет в централната сграда, където са офисите не началниците. Там обаче бил пресрещнат от други двама затворници - българинът Серафим и албанецът Алкет Ризай, който също е с дългогодишна присъда заради съучастие в бягството на Василис Палеокостас с хеликоптер от затвора “Коридалос”, за което бе пуснат известен документален филм.

Нашенецът, за да защити началника, се нахвърлил върху Антонис, изтръгнал пистолета му и го прострелял смъртоносно. Екип от полицейски служители от отдел “Убийства” в Атина е поел разследването по случая и тепърва ще изяснява как оръжието е попаднало в строго охранявания затвор, защо двама от смятаните за най-опасни осъдени са били в главната сграда, до която се стига през три врати, които само охраната може да отвори.

Серафим Райчев от Хасково получи прякора си Немия, след като бе разкрит и задържан в Гърция, а по време на разпитите мълча като риба. Той и по-малкия му брат Милен бяха осъдени за убийството на Янис (Джон) Макрис, австралийски бизнесмен с връзки с организираната престъпност, който бе застрелян в колата му пред дома си в атинско предградие през октомври 2018 г.

Братя Райчеви са живели в Канада, където се занимавали с татуировки, но били уличени за връзки с местна престъпна групировка и изгонени от страната.

Доживотната присъда Серафим бе потвърдена през 2023 г. от Апелативния съд в Атина, а брат му получи 10 години зад решетките. Според гръцките закони, ако осъден доживот извърши ново убийство, той губи правото си да иска предсрочно освобождаване.