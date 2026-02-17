На „Добър час“ пожелава Илияна Йотова на млади лекари

Изненадата на церемонията в МУ-София е Христо Стоичков

На добър час и успехи в професията ще пожелае президентът Илияна Йотова на младите лекари от МУ-София. Церемонията по дипломирането им е днес.

Тази година завършват общо 604 млади лекари като българските абсолвенти са 243. От тях 145 имат отличен успех (от следването или от държавните изпити, или от двете).

Пълните отличници на Випуск 2025 са четирима: д-р Ивамина Балтова (дъщеря на бившия директор на “Пирогов” и един от водещите ни ортопед -травматолози проф. Асен Балтов), д-р Дебора Василева, д-р Трифон Попов и д-р Анна Абу Шахид. Ректорът на Медицински университет-София проф. д-р Бойчо Ланджов, ще им връчи наградата “Златен Хипократ”, плакет и премия от завещанието на дарителя д-р Андрей Георгиев.

Завършилите чуждестранни студенти са 361 от 32 държави. Преобладават студентите от Гърция (165). Медицинския университет в София са предпочели и младежи от Великобритания, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Швеция и др. 113 от чуждестранните абсолвенти са с общ отличен успех, като най - много са от Гърция (42) и от Германия (20).

Изненада на церемонията по дипломирането се очаква да бъде футболната ни легенда Христо Стоичков, който е кръстник на един от младите лекари.