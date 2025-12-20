Опрощават дългове при личен фалит срещу 150 евро

За откриване на производство по несъстоятелност съдът взима такса от 10 евро

Фалитът с държавен съдебен изпълнител излиза много по-евтино

Всичко стартира като направят регистър

Срещу такси в размер на общо 150 евро граждани може да бъдат обявени във фалит и дълговете им да бъдат опростени. Тава показва проект за промени на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, който е пуснат за обществено обсъждане.

Законът за несъстоятелност на физическите лица вече е приет, но за да стартира приложението му трябва министърът на правосъдието да създаде необходимите условия, за да стартира модула за производствата по несъстоятелност на физическите лица към Регистъра по несъстоятелност. Гласуваният от парламента срок това да стане е до края на март.

Фалитът чрез държавен съдебен изпълнител ще бъде над 10 пъти по-евтин, отколкото фалитът чрез синдик. За всяко от действията си държавният съдебен изпълнител ще взима такса между 15 евро и 50 евро. За същата работа парламентът през лятото реши, че синдикът ще взима една минимална заплата, която за 2026 г. ще бъде 620,20 евро. Проблемът е, че с приемането на Законът за несъстоятелност на физическите лица депутатите не дадоха право на хората да избират дали да ползват синдик или държавен съдебен изпълнител. Парламентът реши, че синдик трябва да движи процедурата по фалит на граждани. Но ако в продължение на един месец не може да бъде назначен синдик, съдът назначава за синдик държавен съдебен изпълнител.

За откриване на производство по несъстоятелност на гражданин съдът ще събира такса в размер на 10 евро, предвиждат промените на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. В Тарифата ще бъдат записани и таксите, които ще събира държавният съдебен изпълнител за извършване на предвидените в Закона за несъстоятелност на физическите лица действия. За съставяне на списък на приетите и неприетите вземания ще взима 50 евро; за извършване на опис на имуществото и установяване на масата на несъстоятелността - 25 евро; за изготвяне и предлагане на план за погасяване на задълженията на длъжника - 50 евро; за изготвяне на сметка за разпределение - 15 евро. Така общият размер на всички такси е 150 евро.

За извършване на същите тези действия синдикът има право на еднократно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата, решиха през лятото депутатите. За 2026 г. минималната заплата е 620,20 евро, което означава, че само за тези четири действия синдикът ще взима 2480,80 евро. Допълнително при разпродажбата на имуществото на длъжника синдикът има право на възнаграждение в размер 2% от стойността на осребреното имущество. Синдикът има право и на допълнително възнаграждение за участието си в съдебни дела, по които страна е длъжникът. Размерът на това възнаграждението се определя от съда по несъстоятелността на части или като цяло съобразно фактическата и правна сложност на производството и неговата продължителност. Ако процедурата по фалита се движи от държавен съдебен изпълнител такива допълнителни такси не се събират.

Губи правата си, ако прехвърли имущество на занижени цени

Ако харчи през пръсти, законът не го пази

Разходите трябва да отговарят на доходите

Хората, които се изхвърлят с покупки, няма да може да бъдат обявени в несъстоятелност.

Длъжниците няма да бъдат обявени във фалит и борчовете им няма да бъдат опростени, ако са харчили неразумно, предвижда Законът за несъстоятелност на физическите лица. Само добросъвестен длъжник има право да поиска обявяване във фалит. Добросъвестен е длъжникът, който поема задължения съобразно своето имущество и доходи и който със своето поведение не уврежда интересите на кредиторите си, пише в закона.

Не се счита за добросъвестен длъжник, който е работоспособен, но през последната година преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност без основателни причини не е упражнявал трудова или друга дейност, която да е източник на доходи. Не е добросъвестен и длъжник, който през последните три години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поел задължение по договор за заем, договор за покупка на стоки и услуги или друг договор, който не е предназначен за задоволяване на негови или на членовете на семейството, които е задължен да издържа, основни жизнени потребности, и когато това задължение е явно несъобразено с имуществото и доходите му. Тоест, ако човек е купил твърде скъпа кола за доходите си, няма да бъде обявен във фалит и дълговете му няма да бъдат опростени.

Ако човек е прехвърлил свое имущество на роднини на занижени цени, също няма да бъде обявен във фалит.

За по-малки суми законът не се прилага



Чистят само борчове над 6202 евро

Прагът е 10 минимални заплати

Хора със задължения под 6202 евро не могат да фалират.

Да бъдат обявени във фалит и да им бъдат опростени борчовете могат да искат хора със задължения в размер над 10 минимални работни заплати, които в продължение на повече от 12 месеца не са в състояние да изпълнят изцяло или частично някое свое задължение, пише в Закона за несъстоятелност на физическите лица.

За следващата година минималната заплата е определена на 620,20 евро. Това означава, че само хора с дългове над 6202 евро ще могат да се възползват от закона. Хората с по-малки борчове няма да имат втори шанс да започнат начисто и ще плащат или докато изплатят всичко, или докато изтекат давностните срокове за борчовете им. Важно е да се знае, че за да стартира процедурата за личен фалит общият размер на задълженията на човека трябва да е над 6202 евро, което включва не само първоначалното задължение, а и натрупаните лихви през годините.

Разпродават всичко, позволено от закона

Хора без имущество трябва да чакат три години

Правят план за погасяване

Хора без имущество в продължение на три годни трябва да обявяват пред съда какво е имуществото им, преди дълговете им да бъдат опростени.

Хора, които нямат достатъчно имущество, трябва да чакат три години преди дълговете им да бъдат опростени, гласи Законът за несъстоятелност на физическите лица.

За да стартира процедурата за обявяване във фалит трябва да бъде подадена молба в съда. Той преценява дали длъжникът е бил добросъвестен и дали има достатъчно имущество, което да покрие поне таксите за съда и за синдика. Ако длъжникът няма достатъчно пари, за да покрие тези разходи, го обявяват за неплатежоспособен. Но това не е достатъчно дълговете му да бъдат опростени. Съдът задължава длъжника да го уведомява за притежаваното от него имущество до определено число всеки месец. Целта е, ако човекът започне работа, получи отнякъде пари или недвижим имот, те да бъдат използвани за покриване на борчовете му. Това изчакване продължава три години. Едва след това дълговете на човека може да бъдат опростени.

Ако длъжникът има достатъчно имущество, за да плати таксите на синдика, с подаване на молбата в съда стартира процедурата за обявяването му в несъстоятелност. За целта трябва да бъде изготвен план за погасяване на задълженията. В него може да се предвиди отсрочване или разсрочване на плащанията за срок до три години, частично или цялостно опрощаване на задълженията и разпродажба на имуществото на длъжника. За да бъде приложен, планът трябва да бъде приет от съда и от кредиторите. С изпълнение на плана се погасяват всички задължения, за които в него е предвидено пълно или частично опрощаване. Ако план не бъде приет, чак след разпродажба на цялото имущество на длъжника опрощават останалите му борчове. Не може да бъде продадено основното жилище на длъжника.