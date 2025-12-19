Деница Сачева за Мария Цънцарова: bTV незабавно да излезе с позиция

Свободата на словото не е удобство. Тя е риск. И за журналистите, и за политиците.

Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Това написа в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева, след като стана ясно, че bTV сваля от екран журналистката.

"Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно. И именно затова прозрачността е ключова. А доверието – крехко", пише още тя.

Сачева призова час по-скоро медията да излезе с позиция, за да няма никакви спекулации по темата.

"Свободата на словото се защитава с прозрачност и принципи. И най-вече – с куража да задаваш въпроси и с куража да понасяш отговорите".