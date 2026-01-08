48 часа блокада на границата с Гърция

Фермерите няма да пускат ТИР-ове, а леки автомобили и автобуси - когато си искат

Спират трафика и по магистрали в страната

Трафикът е парализиран най-рано до обяд в събота - 10 януари

Гръцките фермери блокираха с трактори за 48 часа българо-гръцката граница вчера към 12 часа по обед. Те спряха движението и за леки автомобили, и за камиони, но много от пътуващите очакваха вечерта или през нощта срещу петък да бъде отворена поне една лента за хората с колите, решили да не отложат минаването през пунктовете за събота или неделя.

Според електронното издание на в. “Катимерини” на граничен пункт Кулата - Промахон трафикът ще остане блокиран до 12 в събота - 10 януари. Няма да бъдат пускани ТИР-ове, а относно леките автомобили и автобусите решенията ще се вземат периодично на място от фермерите, посочва изданието.

В района на Като Неврокопи, област Драма, на около 500 метра от граничен пункт Илинден - Ексохи земеделците и животновъдите също не пропускат камиони, а полицията отклонява леките коли и автобусите по обиколни маршрути. Пътят там ще остане затворен до 18 часа в събота. Блокади на гръцка територия има и след пункта Капитан Петко войвода при Свиленград.

Напълно е затворен до събота и граничният пункт Ники към Северна Македония. Фермерите там обаче също обещават през няколко часа да пропускат леки автомобили и туристически автобуси, тъй като имат такова решение на на общото събрание на участниците в блокадата. Същото е ситуацията и на пункта Евзони, като там ще се допуска преминаване само в извънредни случаи.

Големи блокади от трактори има по пътища във вътрешността на страната. Фермерите са подсилили блокадата при Малгара, на магистралата Солун-Атина, където движението остава напълно спряно за 48 часа и в двете посоки. Продължава блокадата и при Никея.

Съгласно решения на протестиращите са блокирани тунелите в долината Темпе с участието на трактори и други селскостопански превозни средства, а фермерите ще опитата да препречат и на трафика по обходните маршрути.

Гръцките производители не приемат предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения. Исканията им са за незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, спрени заради скандали за корупция, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените им разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси.