Монтират буркани и сирени и на необозначени патрулки

Сбъдват детски мечти на катаджиите

Командват на български и английски

Автомобилите на МВР без надписи “Полиция”, които гонят шофьори нарушители по пътищата, няма да са напълно “цивилни”, а да са оборудвани с буркани, сирени и мегафони, гласи проект на инструкция на МВР, пусната за обществено обсъждане.

Детската мечта на катадажиите да ловят диверсанти като мухлясалите литературни герои Авакум Захов и Емил Боев бе сбъдната с промени в Закона за движение по пътищата, приети миналата година. Според бъдещата инструкцията необозончените автомобили на МВР ще са незабележими, но само до момента, в който застигнат нищо неподозиращия враг.

Тогава откъм предницата ще се подаде “едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал или постоянно светещ или мигащ надпис “ПОЛИЦИЯ!” плюс указания към водача на български и английски през високоговорителна уредба”.