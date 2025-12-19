Армията пенсионира руския пистолет “Макаров”

МО подписа договор за 3,2 млн лв.

Министерството на отбраната е сключило договор за доставка на 4327 пистолета за Сухопътните войски за срок от 48 месеца. Новите 9-милиметрови къси оръжия ще сменят руския пистолет „Макаров”, който българските офицери и войници носят от десетилетия. Това съобщи военният министър в оставка Атанас Запрянов в парламента.

Обществената поръчка е от 2024 г., а решението по нея е от края на септември тази година и не е обжалвано. Търгът е спечелен от фирма, предложила най-ниска цена за 9х19 мм многозаряден пистолет, произведен в Хърватия, марка Springfield Armory Echelon 4.5. Оръжието съответства на приетата техническа спецификация, разработена по заявка на командването на Сухопътните войски. Стойността на доставката е 3 240 923 лв. без ДДС.

Производството на пистолетите се извършва от хърватската компания HS Produkt, която има дългогодишно партньорство с фирмата Springfield Armory, ексклузивен вносител и дистрибутор на тези оръжия за американския и международните пазари на своята марка.

Общата дължина пистолета е 20,3 см (8 инча), а на цевта е 4,5 инча, което е записано в името му. Тежи около 680 грама с празен пълнител. Пълнителите са станадартен от 17 патрона и удължен от 20 патрона.