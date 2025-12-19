Мария Цънцарова аут от bTV

Ко-водещата на сутрешния блок по bTV Мария Цънцарова е уволнена от медията, обяви преди броени минути от парламентарната трибуна депутатът от ППДБ Ивайло Мирчев. Той не се позова с конкретика кои са източниците, от които има тази информация.

От bTV засега не потвърждават новината с официално изявление.

Цънцарова стана водеща на предаването „Тази сутрин“ заедно със Златомир Йочев след напускането на Антон Хекимян, когото ГЕРБ кандидатираха за кмет на София.

На 10 декември, в деня на големия протест, свалил кабинета на ГЕРБ, БСП, ИТН и Ново начало, Цънцарова се появи в ефира с чаша с надпис "Време за истинска промяна" (Time to make real change), което породи доста коментари редно ли е лице на най-голямата медия в България да изразява политическите си пристрастия, макар и по косвен начин.

"Труд news" припомня, че редица анализатори и активни наблюдатели на процесите в страната, неведнъж за коментирали, че водещата задава остри въпроси на определени политически сили, но тонът ѝ е твърде мек към представители на ППДБ.

Вчера, 18 декември, историкът и политически анализатор Кристиян Шкварек коментира поведението ѝ по време на интервюто с основателя на партия МЕЧ Радостин Василев. По думите му тя е критична и укорителна, но само с определени събеседници.

"Супер, остра и критична журналистика. Опитвам се, обаче, да си спомня кога последно Цънцарова е поставяла на подобен кръстосан разпит за абсолютно същото нещо един Ивайло Мирчев, който от месеци усилено се опитва да влезе в ролята на бияч. Дали имаше толкова остър и укорителен разпит след сценката му пред кабинета на Пеевски? Или след заканите за шамари и юмруци при Светльо Иванов? Камо ли пък на някой от лидерите на ПП да се подготвят капани с техни неприятни видеа, които да им се пуснат по време на интервюто", написа той.

"Май някой не е чул, че следващите протести ще са пред телевизиите", коментира Николай Стайков, бивш зам.-главен редактор на Прокопиевия "Капитал" и приближен до ППДБ.

