Радостин Василев: Неграмотна и гадна измет е заринала парламента. Трябва да бъде изрината!

Физическият сблъсък между лидера на МЕЧ Радостин Василев и депутата от ДПС–Ново начало Гюнай Далоолу, който вчера доведе до прекъсване на пленарното заседание, е бил предшестван от словесни заплахи и обиди. Това разказа Василев в ефира на bTV.

„Нелицеприятни думи и нецензурни летяха в моя посока. Не искам да ги повтарям, не са подходящи за широка публика. Основното е, че той заплашваше мен и семейството ми, каза, че ще ни се случат лоши неща“, заяви Василев.

По думите му депутатът от ДПС–НН се е надвесил над него и е продължил с обидите, което е довело до ескалация.

„На записите в Народното събрание може да се чуе какво ми беше говорено“, допълни той.

Според него повод за конфликта е било негово интервю, в което е критикувал депутати, които според него не владеят достатъчно добре български език.

„Той не е доволен от мое интервю, в което казвам, че има неграмотни депутати, като това изказване стана на фона на негова снимка. Такива хора нямат място според мен и според нас в парламента. Хора, които дори не говорят правилно, камо ли да се изказват, да четат или да са нормотворци“, каза още той.

Лидерът на МЕЧ използва остри квалификации по адрес на опонентите си от ДПС–Ново начало и заяви, че действията му са продиктувани от безизходица.

„Истината е неграмотна, гадна, долна, измет е заринала парламента и институциите и тя трябва да бъде изрината дори с физическа саморазправа. Това е безизходността, към която сме изправени заради липсата на справедливост. Цялото българско общество е жертва“, добави той.

В разговора беше припомнен и случай от протест, при който Василев е бил обвиняван в агресия към човек, който го е снимал с телефон.

„С него имаме история отпреди месец, направи провокации на наше събитие, с компрометиращи снимки и изопачи информацията“, каза лидерът на МЕЧ.

По темата за изборите Василев заяви, че според МЕЧ те трябва да се проведат в по-благоприятен период.