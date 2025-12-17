Радостин Василев за боя в НС: Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи

Лидерът на партия МЕЧ, Радостин Василев, разказа за спречкването в парламента с депутата от „ДПС-Ново Начало“ Гюнай Далоолу. Според Василев, народният представител се надвесил над него и започнал да го обижда и заплашва, без да го е провокирал.

"Търпях го около 50 секунди и после се наложи да го отстраня", допълни Василев, но отказа да цитира точните обиди, описвайки ги като „прекалено нелицеприятни“.

Василев предположи, че агресивната реакция на Далоолу се дължи на негово интервю, в което нарича хората, които не говорят български, „дюнерджии“.

„Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи“, коментира още лидерът на МЕЧ, допълвайки, че те винаги действат решително.

На въпрос дали поведението на депутата е подходящо за Народното събрание, Василев отвърна:

„А този депутат подходящ ли е да бъде в Народно събрание? Той е избран с купени цигански гласове. Всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени.“