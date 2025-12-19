Ревът и патетиката не са за "независимата журналистика", а за една от вашите активистки

Автор: Кристиян Шкварек
Преди по-малко от седмица окрилена от протестите демократичната общност съставяше списъци с журналисти и водещи за уволнение. В момента същите циврят за...(потенциално) уволнен журналист.
Вие сте една наистина титанично лицемерна секта.
Ако Мария Цънцарова нападаше лидерите на ППДБ така, както нападаше Костадинов и Радостин, хеле пък ако се отнасяше към Възраждане с такава любов, каквато към ППДБ, всички опяващи я в момента щяха да отварят шампанско.
Да се радват на уволнената "копейка", да я пращат при другите "четирихилядници".
Вашият рев и патетика не са за "независимата журналистика", а просто за една от вашите активистки.
Толкова е просто и очевидно.