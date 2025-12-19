Ревът и патетиката не са за "независимата журналистика", а за една от вашите активистки

Преди по-малко от седмица окрилена от протестите демократичната общност съставяше списъци с журналисти и водещи за уволнение. В момента същите циврят за...(потенциално) уволнен журналист.

Вие сте една наистина титанично лицемерна секта.

Ако Мария Цънцарова нападаше лидерите на ППДБ така, както нападаше Костадинов и Радостин, хеле пък ако се отнасяше към Възраждане с такава любов, каквато към ППДБ, всички опяващи я в момента щяха да отварят шампанско.

Да се радват на уволнената "копейка", да я пращат при другите "четирихилядници".

Вашият рев и патетика не са за "независимата журналистика", а просто за една от вашите активистки.

Толкова е просто и очевидно.