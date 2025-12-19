Милен Русков: Капитализъм и уволнения! Пропагандата не е стока, не струва нищо



Ах, тая либералска партийна пропагандистка подлога я уволнили от телевизията.

Защо?

Щото не ходи навреме на работа. Чудното е по-скоро това, че досега не са я уволнили 10 пъти.

Време е тия либералски глезльовци да разберат какво точно представлява капитализмът. Аз ще ти кажа какво: Бачкаш колкото се може повече за колкото се може по-малко пари.

Ето това представлява.

Ако искаш нещо повече, ще трябва яко да се бориш.

А тия намерили на хляба мекото, разбираш ли, по пропагандна линия си живуркат. Ах, пилета голоши!

Аз съм живял цял живот в капитализма, и дълги години като куче. И виж, някакси съм оцелял.

Ще трябва и вие да се научите, мамка ви либералска разглезена.

Аре стига лалабо!

Капитализъм и уволнения! Пропагандата не е стока, не струва нищо.