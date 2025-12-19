МВнР предупреди българите за възможни проблеми на границата със Сърбия по Коледа и Нова Година

Ситуационният център на Министерството на външните работи предупреди българите за засилен трафик и възможни забавяния при преминаване през ГКПП на Република Сърбия по Коледа и Нова Година.

Съобщението на МВнР

МВнР информира, че предвид наближаващите коледни и новогодишни празници се очаква засилен трафик на автомобили от Западна Европа към нашата страна и обратно. В следствие на това са вероятни забавяния при преминаването на граничните пунктове на Сърбия с България, Хърватия, Унгария и Румъния.

Възможно е времето за изчакване допълнително да се удължи поради поетапното въвеждане на Системата за влизане/излизане по Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета, в изпълнение на който граничните власти на страните от ЕС, граничещи със Сърбия, са стартирали събиране на биометрични данни.



Препоръчваме на българските граждани, планиращи пътуване през територията на Република Сърбия, да се информират за актуалната пътна и гранична обстановка в реално време чрез интернет страницата https://kamere.amss.org.rs/, както и да имат готовност за придвижване, при възможност, по алтернативни маршрути.



При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:



- Посолството на Република България в град Белград, Република Сърбия на следните контакти: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: [email protected];



- Генерално консулство на Република България в град Ниш, Република Сърбия на следните контакти: +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: [email protected].



Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg



Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират чрез формата, налична в рубриката "Пътувам за…" (https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/serbia) и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано" (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.