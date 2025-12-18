Васил Терзиев: София няма да е зарита с боклук по празниците

“БКС-Чистота” поема боклука на втора и пета зона, удължават договорите с “Титан” за зони 1 и 7

Кметът призова гражданите да събират разделно

Столична община преговаря за по-ниски цени за сметосъбиране

Столична община ще преговаря за по-ниски цени на услугите за събирането на боклука с новия изпълнител за втора и пета зона “БКС-Чистота”. Това съобщи кметът Васил Терзиев преди заседанието на Столичния общински съвет. “БКС-Чистота” предлага ценова оферта от 348 лв. на тон без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината за пета зона за най-скъпата дейност - сметосъбиране и сметоизвозване, а за втора зона - ценова оферта от 325 лв. без ДДС при 166.67 лв. прогноза на общината.

По думите на кмета решението за сключването на петгодишни договори с фирмата е взето, но може да се обжалва пред КЗК в десетдневен срок. Докато тече срокът за обжалване, ще водят преговори за намаляване на предложените цени. Втора зона включва районите “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”, а пета зона - “Банкя”, “Връбница” и “Нови искър”.

Решение има и за 1-ва и 7-а зона. Договорите за тези зони ще бъдат удължени с “Титан София Център 1” за събирането на отпадъците, миенето, метенето и зимното чистене до влизане в сила на решение за избор на изпълнител, съобщи още кметът. По думите му има становище от Агенцията за обществени поръчки, което позволява това удължаване. Зоните включват “Средец”, “Лозенец”, “Студентски”, “Възраждане”, “Оборище” и част от “Триадица”. Няма риск от прекъсване на услугата в тези райони, увери кметът.

Той обясни, че в Зона 3, в която влизат районите “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, процедурата е била прекратена поради липса на оферти. Сметосъбирането ще продължи да се осъществява от общината през Завода за отпадъци (СПТО) и чрез участието на терен на тримата районни кметове. Редовният режим на услугите ще се стабилизира и след това ще започне нов конкурс, съобщи Терзиев.

За 4-а зона, в която влизат “Сердика”, “Илинден” и “Надежда”, се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Очаква се да бъде подписан договор с турската компания “Норм Санаи”. По думите на кмета общината има капацитет да се справи до окончателното възлагане на дейността по почистването за тези райони.

Зона 6 обхваща районите “Люлин” и “Красно село”. В нея ще се работи за това да бъде подписан дългосрочен договор с общинското дружество “Софекострой”. Терзиев обясни, че по уверение на изпълнителния директор на дружеството се очаква още през януари то да разполага с нови камиони и допълнителен персонал за изпълнение на дейността и редовно почистване.

“Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, че няма да бъдем зарити от планини с боклук и че ако падне сняг ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градският транспорт”, каза кметът преди заседанието на СОС. Той отново призова гражданите да изхвърлят разделно, за да не се увеличава сметката за чистота с времето и да не се плаща два пъти за неща, които могат да се рециклират. “Ако правим това, София постепенно ще стане по-подредена, по-чиста и с по-поносими сметки - без излишни разходи и без излишни нерви”, заяви той.