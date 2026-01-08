Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 9 януари 2026 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в петък, 9 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:



1. Проект на Решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

2. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект „Развоен Космически Център“, който ще се реализира в гр. София, Столична община, и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на проекта.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за изменение на Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Внася: министърът на финансите

4. Проект на Решение за приемане на Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2026-2028 г.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Решение за определяне на арбитри и помирители по смисъла на глава I, раздел IV от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на седалищата и консулските окръзи на консулствата на Държавата Израел в Република България, ръководени от почетните консулски длъжностни лица – Орлин Иванов Мандов и Красимир Тихомиров Методиев.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на образованието и науката

9. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с Постановление № 26 от на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Пловдив, област Пловдив.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за даване на съгласие за апортирането му в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на енергетиката

12. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове.

Внася: министърът на енергетиката

13. Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания.

Внася: министърът на земеделието и храните

14. Проект на Решение за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ.

Внася: министърът на здравеопазването

15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2000 г.

Внася: министърът на околната реда и водите

16. Проект на Решение за възлагане на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт“, за нуждите на държавната администрация.

Внася: министърът на електронното управление

17. Проект на Решение за одобряване на Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

18. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта