Подготвят Черноморски технологичен форум във Варна

Черноморски технологичен форум ще се проведе във Варна от 7 до 9 октомври 2026 г. Целта му е популяризирането на морската столица като средище на технологични фирми от различни региони, стана ясно при подписването на тригодишен Меморандум за сътрудничество между Информационни и Комуникационни Технологии Клъстер /ИКТ/ - Варна и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Двете организации се договориха да си партнират за популяризирането на форума, за създаването на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия и за подкрепата на иновациите и предприемачеството в ИКТ сектора. Това ще стане чрез обмяна на опит и чрез разработването на съвместни проекти, финансирани от европейски и други програми.

Домакин на срещата бе Община Варна, чието ръководство подкрепи идеята за организация на форума.

„Изключително ме радва фактът, че ползотворният диалог между бизнеса, институциите, образователния сектор и Община Варна продължава успешно, следвайки общите ни усилия да превърнем града в център на новаторството, високите технологии и добрите идеи“, кметът Благомир Коцев по време на срещата.

На нея бе представена платформа, разработена от ученици от Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи. Тя свързва талантливи гимназисти с представители на бизнеса.