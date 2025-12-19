Институт за пътна безопасност пита: Прикрива ли шефът на АПИ икономически интереси с имоти до Околовръстното на Пловдив?

Институтът за пътна безопасност разпространи до медиите становище и доклад относно реконструкцията на Околовръстното шосе на Пловдив. Според независимия екип от пътни експерти в организацията, има редица въпросителни, на които ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" дължи отговори и обяснения.

В своето писмо от ИПБ подчертават, че в участъка вече има няколко тежки катастрофи, заличили от живота цели семейства.

"Труд news" припомня, че при последния трагичен случай в района в края на ноември т.г. загинаха жена, мъж и голяма им дъщеря, тийнейджърка. Малкото им дете (7 г.) оцеля по чудо и незнайно как ще се справя оттук насетне и кой ще се грижи за него. Момиченцето още бере душа в болница. Шофьорката, която помете семейството с джипа си, също издъхна на място. Близките ѝ я определят като изключително опитен шофьор и подозират, че участъкът е проблем, както и небезопасен.

От ИПБ коментират също, че одити и инспекции на проблемните трасета се извършват от една конкретна неправителствена организация, уж безвъзмездно. НПО-то обаче винаги заключава докладите си в полза на АПИ и никога не констатира сериозни нарушения, които според ИПБ са очевидни.

Независимите специалисти по пътна безопасност питат директора на АПИ дали не прикрива икономически интереси, свързани с имоти в близост до Околовръстното шосе на Пловдив.

Мария и Тодор Пушкови от кв. "Тракия" в Пловдив загинаха на място, заедно с голямата си дъщеря. Малкото им 7-годишно момиченце оцеля по чудо, но още бере душа, а лекарите не дават прогнози за възстановяването ѝ. Трагедията почерни града под тепетата - Пушкови били работливи и добри хора.

Ето и цялото становище на организацията:

"Непосредствено след реконструкцията на Околовръстното шосе на гр. Пловдив през 2021 г. настъпи тежка пътно транспортна злополука, при която загинаха трима души.

В резултат на това Институтът за пътна безопасност възложи на сертифициран одитор извършването на одит за пътна безопасност. В изготвения доклад бяха констатирани десетки сериозни дефицити, застрашаващи безопасността на движението.

В отговор Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) възложи „безвъзмездно“ извършването на инспекция на неправителствена организация.

Заключенията от тази инспекция бяха изцяло в полза на проекта, респективно на АПИ, като не бяха отчетени установените от одита проблеми.

Няколко години по-късно, през декември 2025 г., трагедията се повтори – отново три жертви на същия пътен участък. Отново АПИ възложи „безвъзмездно“ инспекция на същата организация и отново бе заявено, че ограничителните системи (мантинелите) отговарят на изискванията.

Този път обаче обществената реакция доведе до отстраняването на организацията, обслужваща АПИ, след което председателят на АПИ внезапно предложи премахване на мантинелите – нещо, което ИПБ е посочил още през 2021 г.

Докладът на ИПБ е официално предоставен на АПИ още през 2021 г., но агенцията престъпно го е игнорирала. През декември 2025 г. сезирахме прокуратурата, която е образувала проверка, макар и без големи очаквания за търсене на реална отговорност.

В тази връзка възникват следните въпроси към председателя на АПИ инж. Вълчев:

1. Защо не са предприети действия за отстраняване на дефицитите по пътна безопасност, посочени в доклада на ИПБ?



2. Защо АПИ възлага „безвъзмездни“ инспекции на неправителствена организация с оспорвана репутация, при положение че Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разполага с необходимата техника и експертиза?

3. Съществува ли зависимост между АПИ, строителната фирма, изпълнила обекта, и НПО-то, на което е възложена инспекцията?

4. Прикрива ли председателят на АПИ икономически интереси, свързани с имоти в близост до Околовръстното шосе на Пловдив?

5. Ще поеме ли отговорност за бездействието на институцията, която ръководи?

ИПБ предоставя доклада си на обществеността на гр. Пловдив и очаква прокуратурата на Република България да предприеме адекватни действия, за да бъде прекратена практиката на прикриване на престъпно институционално бездействие от страна на АПИ", пишат от ИПБ.

Черна хроника

"Труд news" припомня трагедиите, които се случиха в околията на Пловдив през последните няколко месеца.

Инцидентът с Боряна и Николай: През юли 2025 г. 48-годишната Боряна Панайотова и 46-годишният Николай Здравков загиват, след като колата им е ударена в аварийната лента от друго превозно средство, управлявано от гастарбайтер.

На 17 декември 2025 г. пешеходец (по-късно установена като 79-годишна жена от Асеновград) загива на км 68-69, блъсната от няколко коли, докато се е движила между лентите. Полът и самоличността на жертвата бяха установени след ден, тъй като непосредствено след трагедията тялото е било в насипно състояние и криминалисти дори не успели да разпознаят пола на на трупа.

По-рано през 2025 г. възрастна двойка от Бургас загива, след като автомобилът им се блъска при неясни обстоятелства на магистралата близо до Стара Загора.

Адът в края на ноември: Мъж, жена и дъщеря им загинаха на място на Околовръстното в Пловдив. Оцеля само 7-годишният им син, който е в много тежко състояние и лекарите все още не дават прогнози за него. Мария и Тодор Пушкови и дъщеря им издъхнаха на място след челен удар с тежкотоварен камион. Според официалната информация от МВР – Пловдив, виновникът за инцидента е 24-годишен водач на тир от Смолянско. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Данните сочат, че той има не повече от една-две години стаж зад волана на тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 23:10 часа, когато камионът е навлязъл в насрещното движение и е връхлетял върху автомобила на семейството.

