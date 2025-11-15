Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали

Трима души загинаха, а един е ранен при тежка катастрофа.на АМ „Тракия”.

Инцидентът се случил близо до разклона за Стара Загора, съобщи NOVA.

По първоначална информация жена пътувала в посока София с над 140 км/ч. Тя загубила управление, автомобилът ѝ се превъртял, преминал мантинелата и се ударил в насрещното платно в кола. Жената починала, както и двама от ударената кола. Другият пътник, пътувал в ударения автомобил, е ранен и е откаран в болница.

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. В участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас.