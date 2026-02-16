Бащата на Николай Златков: На Калушев му беше неприятно, че се интересувам от сина си

147 страници от делото "Петрохан" са предоставени в Народното събрание, сред които са и показанията от разпитите на най-близките на загиналите шестима, сред които дете на 15 години и 22-годишен мъж.

Две седмици след трагедията, която разтърси обществото, за първи път излизат страниците от разпитите на бащата на Николай Златков - 22-годишният мъж, открит мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев до връх Околчица.

В документите, които са предадени на депутатите, са приложени и разпитите на всички семейства и близки на другите мъже от групата.

Прокуратурата е предала в парламента и разпити на други деца, свързани в различни периоди от познанството им с Ивайло Калушев покрай школата за приключения "Роук".

От документите става ясно, че бащата на Николай непрекъснато се е интересувал от живота на сина си в продължение на 12 години. Той е ходил и до Мексико, за да научи повече за отношенията на детето си с групата на Калушев и също така как и кой е заплащал водолазните и духовните обучения на Николай. bTV потвърди съдържанието на документите от двама независими източници.

В показанията на бащата се казва, че отношенията между двамата стават по-близки, след като Николай се завръща в България.

По разказа на родителя след заминаването на Николай и майка му за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев, която сериозно го е притеснила. Заминал за Южна Америка, а когато пристигнал не получил точен адрес на мястото, където живее синът му.

"Николай ми потвърди, че е там по собствена воля и желание, обещаха ми да се срещна с предводителя на сектата според мен. На другия ден на въпросната среща в някакво заведение в комплекса за първи път се срещнах с Ивайло Калушев. На срещата Николай го нямаше, а на Калушев, според мен му беше видимо неприятно. Направи ми впечатление, че цялата информация в интернет, както и в неговия сайт се редактира сериозно“, коментира бащата на младия мъж.

В разговора си с Калушев бащата се интересува от учението и плащането на уроците на сина му.

"На логичните от мен въпроси кой плаща и откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа", разказва още бащата на Николай.

Срещите на момчето баща му, след като то се връща в България, са от време на време за по час.

"....Винаги като се виждахме, той беше облечен в униформа. Всички други от обкръжението на Ники бяха с подобна на неговата униформа. Наблюдавайки и другите хора в обкръжението на Ники, оставах с впечатлението, че живеят един нормален и спокоен живот", посочва мъжът.

През 2022 година двамата с Николай се виждат в хижата и тогава баща му се запознава с Ивайло Иванов, който беше открит мъртъв в бившата хижа „Петрохан“.