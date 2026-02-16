Съдът намали присъдата на Орлин, убил и натикал жена си в куфар

Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на съпругата си Евгения Чорбанова от доживотен затвор на 20 г. при първоначално строг режим.

Делото за смъртта на младата Ети, както я наричат близките ѝ, бе по-известно като "Жената в куфара" заради това, че разчлененото тяло на 33-годишната бе открито в куфар във водоем край Перник в късната есен на 2021 г.

Младата жена е била удушена, сочеше експертизата. Заключението бе, че смъртта е настъпила по особено мъчителен за жертвата начин, защото преди да изпадне в безсъзнание, Евгения е осъзнавала какво ѝ се случва.

От думите на прокурора стана ясно, че подбудите са ревност - Орлин следил жена си и разбрал за нейна извънбрачна връзка.

Среща ден преди убийството ѝ с друг мъж станала мотив за деянието. Орлин споделил с баща си и на следващия ден двамата оставили телефоните си, посетили набелязаното място и по-късно изхвърлили тялото на Евгения, натикано в куфар, във водоем край миньорския град.

Освен Орлин Владимиров подсъдим по делото до днес, 16 февруари 2026 г., бе и баща му Пламен Владимиров, който е помагал на килъра с логистика за прикриване на следите. Той бе окончателно оправдан по всички обвинения.

Присъдата подлежи на обжалване и протест. Евгения Чорбанова и Орлин Владимиров имат син, който в момента се отглежда от нейните родите.