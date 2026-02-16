Пловдивчанин преби до смърт мъж, защото му пил от бирата

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе обвинителен акт срещу 27-годишния Х.Ц., обвинен, че е пребил до смърт 52-годишен, защото му пил от бирата, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от 17 септември 2025 г. Според прокуратурата убийството е извършено умишлено, по особено мъчителен начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди.

По данни на разследването двамата се заговорили на пейка, докато обвиняемият пиел бира. След като пострадалият отпил от нея, между тях възникнал конфликт. Малко по-късно 27-годишният мъж решил да му нанесе побой и дори помолил свой познат да заснеме нападението с телефон.

Той нанесъл множество удари с ръце и крака по главата и тялото на жертвата, като го обиждал и обвинявал, че му е „откраднал“ бирата. Пострадалият успял да се прибере в обитаваната от него къща, но часове по-късно починал от тежки травми – счупени ребра, разкъсани вътрешни органи и кръвоизливи.

След побоя обвиняемият заминал за София, където по-късно е установен и задържан от полицията. Спрямо него е взета мярка „задържане под стража“, а делото вече е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.