От последните минути: Полицейска акция в къщата на Ивайло Калушев

Претърсват къщата на Ивайло Калушев в с. Българи.

На мястото са полицаи от МВР в Бургас и Районното управление в Царево. Органите на реда влизат за пръв път в имота, след като преди повече от седмица направиха оглед само отвън.

По неофициална информация заповедта за претърсването дошла рано тази сутрин от София. Екипите на място се опитват да намерят доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“. Търсят се основно документи, обясниха за bTV от бургаската полиция.

Очаквайте подробности!

Припомняме ви, че в началото на февруари 2026 г. в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже. След няколко дни бяха открити още три тела - включително на 15-годишно момче – в кемпер край връх Околчица.