Още търсят мъжа, намушкал с нож студентка в Дупница

Продължава издирването на мъжа, намушкал с нож 26-годишна студентка в градския парк на Дупница, казаха от прокуратурата в Кюстендил, предаде БНР.

Престъплението, което оживено се коментира в града, стана в неделя към 4.00 ч. сутринта. Младата жена е оперирана в "Пирогов" с прободни рани в областта на корема. Няма опасност за живота ѝ.

Младата жена, която според коментарите е завършила медицина и специализира хирургия, заедно със своя приятелка излезли да се разходят до езерото в парк "Рила" и седнали в беседката. Малко след това били нападнати и заплашени с нож от мъж, който им поискал пари. От страх двете жени опитали да се защитят, при което станало и пробождането.

Нейна близка отишла на мястото на инцидента, след като получила обаждане. Ранената жена обаче лежала в безсъзнание. Бариерата на главния вход на парка е била вдигната.

Според коментари камерите за видеоноблюдение при беседката, където станало нападението, не са работили.