Виктор, който заби колата си в автобус на градския транспорт и уби човек, отива на съд

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу Виктор Илиев, за това, че удари автомобила, който управлява, със скорост 163 км/ч, в спрял автобус на градския транспорт, вследствие на което умишлено причинил смъртта на едно лице и умишлено причинил телесни повреди на четири други лица, като случаят е особено тежък. Това съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт на 15 август 2025 г., между 1:00 ч. и 1:30 ч., обвиняемият отишъл в столичния квартал „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Трима пасажери се качили в колата. Илиев карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си.

Докато кара, той дишал балони с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която ги пълнел в скута си.

Около 1:46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. В. И., движейки се по бул. „Константин Величков“, и, приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“, управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра и разрушил пешеходната преграда. Със скорост 163 км/ч автомобилът излетял от платното за движение и се врязал в лявата част на спрелия автобус.

И. А. – пътник, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21 август 2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.