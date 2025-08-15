Прокуратурата повдигна обвинение на Виктор, който заби колата си в автобус на градския транспорт

Софийска градска прокуратура (СГП) обвини 21-годишния Виктор Илиев, който катастрофира в автобус на градския транспорт в София тази нощ, съобщиха от СГП. Разследването е образувано днес при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП. Той е задържан за до 72 часа.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на младежа към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че около 01:45 ч. на 15 август при управление на лек автомобил, движещ се по бул. „Константин Величков“ от бул. „Александър Стамболийски“ към бул. „Възкресение“, катастрофирал на кръстовището с бул. „Възкресение“ и се врязал в лявата част на салона на автобус. В резултат на това по непредпозливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четирима души.

Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство.

Предстои на 17 август СГП да внесе в Софийския градски съд искане обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи и други.