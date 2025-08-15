СДВР извършва масови проверки на шофьорите в ромските махали в София

Предстои щателна проверка на автошколи

Служители от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) провеждат специализирана операция в софийските квартали „Факултета“, „Христо Ботев“ и др., съобщи БТА, позовавайки се на информация от СДВР.

Полицаите следят за спазване на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и най-вече за правоспособност на шофьорите. Ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки.

Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни.

Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша за нарушения, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха. Трима от тях са с опасност за живота.

"Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е разпоредил на територията на цяла София да бъде извършена специализирана полицейска операция, като целта е извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход", съобщи пред медии комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно към СДВР.

Комисар Тодорова посочи, че след приключване на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи. "Също така ще бъде сигнализирано Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ за издаване на шофьорска книжка", добави тя.

Междувременно, БНР съобщи, че 21-годишният водач, причинил катастрофата на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков",

е задържан. Това са потвърдили от СДВР.

В момента мъжът е настанен за лечение във ВМА под полицейска охрана. Пробите му за алкохол и наркотици на младия мъж се оказаха отрицателни.