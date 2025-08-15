Виктор, който се вряза в автобус, размахва пачки в TikTok, сядал е зад волана и преди да има книжка (ВИДЕО)

Клипове с дрифтове, чанти, пълни с пачки и скъпи дрехи - това показва 21-годишният Виктор, който се заби с аудито си в автобус на градския транспорт в София, убивайки един човек.

В TikTok момчето публикува клипове зад волана на различни коли още преди месеци, въпреки че е получил книжка в началото на август тази година. Едно от видеата, качени в профила му, е от декември 2024 г.

През април той публикува своя снимка от шофьорското място на лек автомобил . В друго видео показва как мощен автомобил "Мерцедес" дрифти на място, а в колата той - с пачки в чанта. Пачките се появяват и в още едно видео - как ги брои в апартамент със свой приятел.



В мрежата Виктор Илиев демонстрира дрехи, обувки и аксесоари на известни марки.

Мъжът вече е задържан, а потребителите на онлайн платформата вече са открили профила му, а последните публикувани клипове са пълни с коментари "убиец", "ще пускаш лайв от затвора" и много подобни.

