Водачът на автомобила, врязал се в автобус, имал книжка от 2 седмици, но успял да натрупа 6 фиша

Трима души, пострадали в катастрофата на столичните булеварди “Възкресение” и “Константин Величков”, при която кола се вряза в автобус, са приети за лечение във Спешното отделение на ВМА. Това съобщиха от лечебното заведение.

Двама от тях са в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия.

Във ВМА е откаран и четвърти пострадал, но за него е преценено, че не е нужно болнично лечение.

Междувременно станаха ясни подробности за шофьора, причинил катастрофата. Той имал 2 седмици стаж зад, но за този кратък период от време е успял да натрупа 6 фиша.

Има един загинал пътник в автобуса и общо 6 пострадали лица, обобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция.

Автотехническа експертиза ще установява скоростта, с която се е движил водачът. Образувано е досъдебно производство. Основната версия е несъобразена скорост, информира комисар Цурински.

В автомобила са били общо 4 лица, един е освободен с леки наранявания. Две момичета са с опасност за живота и в тежко състояние. Водачът на автобуса също е в тежко състояние, с опасност за живота. Кондукторът е с леки наранявания.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на колата са отрицателни. Автомобилът, с който е причинена катастрофата, е собственост на друго лице.