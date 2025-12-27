Влак блъсна каруца край Сливен, жена и дете загинаха

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътния прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация, на прелеза е станал сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак по линията Бургас – София.

Жп прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна медицинска помощ.

По първоначални данни има двама загинали, по информация на bTV- жена и дете.

Работата по изясняване на причините за инцидента продължава, като по случая е образувано следствено дело.