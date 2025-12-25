Пушки, пистолети и хиляди патрони на „Капитан Андреево“

Служители на Агенция „Митници“ и ГДБОП откриха и задържаха голямо количество незаконни оръжия и боеприпаси на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Акцията е проведена в сътрудничество с колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.

При проверка на товарен камион с чужда регистрация, влизащ в България от Турция, митничарите открили 3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5 750 халосни патрона. Контрабандната стока била укрита в товарния отсек и, според разследването, била предназначена за нелегален трафик към Република Северна Македония.

Товарният автомобил бил селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал камиона пред рентгеновата площадка, но напуснал пункта преди извършването на контролните действия.

Седмица по-късно, на 24 декември, собственикът на фирмата превозвач се явил пред българските власти. При извършената проверка и последвалия физически контрол били открити 6 картонени кашона с оръжие и боеприпаси, които веднага били задържани.

За контрабандните газови пистолети и халосни патрони е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с незаконните ловни пушки е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура – Хасково.