Прокурорът Асен Василев осъди прокуратурата за 350 000 лв.

Прокурорът от Велинград Асен Василев осъди прокуратурата заради незаконно водено срещу него наказателно производство и получи обезщетение в размер на 350 000 лева. Решението е на Софийския градски съд, съобщава „Лекс“.

Искът на Василев е за 1 млн. лева, но съдът присъжда 350 000 лева за неимуществени вреди от незаконното обвинение, както и над 13 000 лева за имуществени вреди. Решението подлежи на обжалване. Това е рекордно обезщетение за подобен случай, при който делото дори не е стигнало до съдебна фаза, а обвиняемият не е бил задържан.

На Асен Василев е било повдигнато обвинение през 2012 г. за обсебване на вендинг автомати за кафе. Според обвинението той е действал като помагач на съпругата си Радостина Василева при присвояване на 17 кафе автомата, собственост на търговец, с когото двамата имали общ бизнес. Спор за собствеността между съдружниците е довел до подаването на сигнал срещу прокурора.

Делото е внесено в Софийския градски съд през 2013 г., а Василев е бил временно отстранен от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, потвърдено от Върховния административен съд. По-късно съдът прекратява делото и връща обвинителния акт. В продължение на шест години обвинението не е внесено отново, а през 2019 г. прокуратурата окончателно прекратява производството с мотив, че деянието не представлява престъпление. Още през 2017 г. Василев е възстановен на работа.

Съдът отчита, че наказателното производство е продължило общо около седем години, като в продължение на близо пет години прокурорът е бил отстранен от длъжност. Назначената съдебнопсихиатрична експертиза установява, че по време на делото Василев е развил депресивно състояние, като и към момента са налице симптоми на трайна личностна промяна, изискваща лечение.

Съдебно-счетоводната експертиза сочи, че за периода на отстраняване от работа Василев е пропуснал да получи близо 113 000 лева възнаграждения, като впоследствие е обезщетен по Закона за съдебната власт с малко над 99 000 лева.

В мотивите си съдия Богдана Желявска посочва, че действията на прокуратурата противоречат на принципите на Европейската конвенция за правата на човека. Според съда обвинението е причинило на Василев сериозен стрес, унижение и накърняване на професионалната му репутация сред колеги, приятели и в обществото.

С оглед на всички обстоятелства съдът приема, че справедливото обезщетение за претърпените вреди възлиза на 350 000 лева.